Валентина Пролетарского похоронят на Вологодском кладбище

Стала известна дата и место прощания с легендарным тележурналистом Валентином Пролетарским. Напомним, он скончался 27 августа на 76-м году жизни.

Прощание с Валентином Пролетарским состоится в четверг, 31 августа в здании ГТРК "Поморье" по адресу пр. Троицкий, 73. Начало гражданской панихиды в 10.00. Похоронят журналиста на Вологодском кладбище Архангельска.

Валентин Николаевич Пролетарский около 40 лет отдал областному телевидению. Автор и ведущий известной программы «Спорт и судьбы с Валентином Пролетарским». Автор книги «Судьба, телевидение, спорт». Заслуженный работник культуры России. Кавалер Золотого знака «Водник». В 2016 году он был удостоен высокого звания Почетного гражданина Архангельской области.

В последние годы Валентин Николаевич тяжело болел. Весть о его кончине вызвала поток соболезнований: его знали и любили тысячи жителей Поморья.