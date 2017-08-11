Валентина Пролетарского похоронят на Вологодском кладбище

Прощание с Валентином Пролетарским состоится в четверг, 31 августа в здании ГТРК "Поморье" по адресу пр. Троицкий, 73. Начало гражданской панихиды в 10.00. Похоронят журналиста на Вологодском кладбище Архангельска.
Валентин Николаевич Пролетарский около 40 лет отдал областному телевидению. Автор и ведущий известной программы «Спорт и судьбы с Валентином Пролетарским». Автор книги «Судьба, телевидение, спорт». Заслуженный работник культуры России. Кавалер Золотого знака «Водник». В 2016 году он был удостоен высокого звания Почетного гражданина Архангельской области.
В последние годы Валентин Николаевич тяжело болел. Весть о его кончине вызвала поток соболезнований: его знали и любили тысячи жителей Поморья.