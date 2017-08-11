Свежий номер "Правды Севера" уже в киосках!

Родители и дети сейчас готовятся к школе. А что делать, если ребенок в школу идти не хочет? Психолог Архангельского центра «Леда» Мария Яковлева дает советы – как в таких случаях родителям пойти на хитрость, где расставить ловушки и каким образом применить безотказную технику «помидор».

Этим летом многим жителям Архангельска звонили и предлагали «бесплатно обследоваться по федеральной программе». Корреспондент газеты Елена Малышева записалась на такую программу, чтобы понять, что же она собой представляет. Результаты ее расследования опубликованы в корреспонденции под названием «Я от вас в шоке!».

Еще одна важная медицинская тема. Введены новые сроки диагностики и начала лечения онкологических больных. Что в связи с этим изменится для больных и врачей? Об этом в свежем номере газеты рассказывает главный врач Архангельского онкологического диспансера Александра Панкратьева.

После вакцинации от полиомиелита в детском саду родителям непривитого ребёнка предложили временно перевести его в другие группы. Областной суд признал это законным. Почему? Корреспонденция на эту тему опубликована в традиционной подборке «Закон и мы».

В сентябре 2017 года круглосуточный кабельный телеканал «Правда Севера» запускает новый информационный проект «Регион 29» Увидеть его можно будет на 21 кнопке всех кабельных сетей региона при стандартной настройке, а также в сети интернет в виде Сетевизора, размещённого на информационных порталах region29.ru и pravdasevera.ru. О том, ради чего его стоит смотреть, «Правде Севера» рассказал главный редактор холдинга «АТК-медиа» Денис Горин. Интервью вышло под заголовком «Регион 29»: соль и перец Севера».

А вот и печальная дата – 75 лет назад на Архангельск посыпались фашистские бомбы. Случилось это накануне Дня знаний 1942 года. Бомбардировке подверглось главное здание ведущего вуза области. О том, как это происходило, очевидцы тех трагических событий рассказывают в историческом материале «На АЛТИ упала бомба».

Рудольф Кунников был соловецким юнгой, служил на эсминце, а его художественные работы выставлялись в Эрмитаже. А еще он работал художником в «Правде Севера». Об этом рассказывает Сергей Доморощенов в традиционной рубрике, посвященной столетию газеты, «История «Правды Севера» в фотографии».

В номере – подробная афиша основных культурных событий сентября, которые ожидаются в Архангельске и области, а также график приливов и отливов.