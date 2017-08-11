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Вторник, 29 августа, 11:24
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/29/52583.html
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29 августа в Поморье ожидается прохладная погода
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный и западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +11,+16°, - сообщает Северное УГМС.
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