Горячая вода в Архангельске появилась. Но не у всех

Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин и директор городских тепловых сетей Андрей Воробьев рассказали об итогах гидравлических испытаний, которые проходили в областном центре с 23 по 27 августа.

- По результатам гидравлических испытаний выявлено 85 дефектов. Уже устранен 41 дефект, - отметил Виталий Акишин.

Сегодня планируется возобновить горячее водоснабжение в 1012 домах, это 63,3%. Также будет включено ГВС в 42 детских садах, 37 школах, 88 объектах здравоохранения.

Наибольшее количество подключаемых сейчас к ГВС домов находится в Северном округе (99%), в округе Майская горка (82%) и Соломбальском округе (77%).

- До устранения дефектов остаются неподключенными 577 многоквартирных дома – 36,7%. Дальнейшее подключение будет производиться по графику, - подчеркнул Андрей Воробьев. - Наиболее крупные дефекты выявлены по пр. Обводный канал - ул. Гагарина, пр. Обводный канал - ул. Вологодская, ул. Дзержинского. Работы по устранению дефектов проводятся.

График подключения горячей воды можно посмотреть на сайте горадминистрации.