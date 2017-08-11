Важно заранее предупредить о мероприятии престарелых родственников. Во время включения системы оповещения просьба не беспокоиться, а продолжать заниматься своими делами, - сообщает отдел гражданской защиты администрации Северодвинска.
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Понедельник, 28 августа, 21:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/28/52581.html
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30 сентября в Северодвинске проверят работу сирен
Проверка с включением электросирен и передачей речевого сообщения по радиотрансляционной сети будет проводиться 30 августа с 11.00.
Важно заранее предупредить о мероприятии престарелых родственников. Во время включения системы оповещения просьба не беспокоиться, а продолжать заниматься своими делами, - сообщает отдел гражданской защиты администрации Северодвинска.
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