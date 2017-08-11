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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/28/52580.html

Общество

В Няндоме открылся клуб "Забота" для родителей и детей с инвалидностью

В Няндоме открылся клуб "Забота" для родителей и детей с инвалидностью
Фото пресс-службы КРАО
Не так давно Юлия Попова по стечению обстоятельств стала business woman и она этому рада. Приносить людям пользу, видеть улыбки на лицах детей и их родителей – для нее счастье.

В рамках проекта «Стань социальным предпринимателем», организаторами которого выступают Корпорация развития Архангельской области и Фонд «Наше будущее», мы продолжаем публиковать материалы о предпринимателях, чье дело в той или иной мере относится к социальной сфере или имеет социальную составляющую.

На этот раз наша героиня – Юлия Попова, молодая жительница города Няндомы (Архангельская область), мама ребенка с инвалидностью. Решение начать свое дело возникла по стечению обстоятельств – в 2015 году она осталась без работы. И сначала ей хотелось открыть игровую комнату. К тому времени она знала, что в городе нет детских игровых комнат, где можно было бы оставить деток для развлечений, развития. Но она также понимала, что отсутствуют и места для занятий с детьми с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме того, есть большая потребность в узких специалистах: логопеде, психологе. И Юлия начать со вступления в районный филиал Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), став его участником погрузилась в эту сферу, ее проблематику и занятие это увлекло и «затянуло».

«Вскоре вместе с мамочками мы решили открыть небольшой клуб для родителей с «особыми» детьми. Так и образовалась наша команда, взявшаяся за проект «Клуб «Забота» для особых детей». Мои главные единомышленники - Наталья Бахтина и Мария Круглова. Вместе мы хотим изменить в обществе отношение к детям с инвалидностью, с ОВЗ. Мы хотим, чтобы у этих деток не было ограничений к досугу, развитию, чтобы было место, мероприятия, куда они тоже могли бы сходить и поучаствовать, - говорит Юлия. – Поэтому наша задача – чтобы «особые» дети получали средства реабилитации в той или иной форме - все то, чем занимаются здоровые дети».По статистике в Няндоме 124 ребенка с инвалидностью. В Клубе «Забота» сегодня занимается 25 детей. Пока клуб арендует помещение, но при содействии муниципалитета, скоро появятся свои площади – сейчас идет процесс оформления документов, после чего начнутся ремонтные работы и к новому году планируется новоселье.Руководство клуба решает социальную проблему путем социализации и реабилитации детей с инвалидностью через работу со специалистами, организацию детского досуга.

«Наш клуб - некоммерческая организация, а значит, извлечение коммерческой прибыли - не наша цель, но средства от ведения предпринимательства есть и труд специалистов: логопеда, психолога, специалиста по творчеству (рисование, лепка, аппликация) оплачивается из тех средств, что приходят от кружковой и консультационной деятельности, которая осуществляется на платной основе. При этом для детей с инвалидностью и ОВЗ предусмотрена значительная скидка, - поясняет Юлия. – В этом и заключается социальная составляющая нашего проекта».

В клубе ведется активная работа – много познавательных, развивающих мероприятий: посещение концертов, спектаклей, цирковых представлений. В ближайшие дни участников клуба ждет знакомство с православными традициями: часть воспитанников примет обряд крещения.

Юлия Попова также отметила, что недостающие знания они получают путем самообразования или используют представившуюся возможность, как в случае с образовательным модулем в рамках проекта «Стань социальным предпринимателем», на который она подала заявку и в настоящее время проходит дистанционное обучение, организованное КРАО. Одно из занятий посвящено, к примеру, составлению бизнес-плана проекта. А еще у проектной команды есть огромное желание научиться тому, как оформить и подать заявку на грантовую поддержку для развития «Клуба «Забота» для особых детей». А раз есть мечта, желание, значит, все получится!

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области», Сегодня 15:54

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