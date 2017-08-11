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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/28/52579.html

Общество

В Поморье в наступающем учебном году за парты сядут более 124 тысяч школьников

В Поморье в наступающем учебном году за парты сядут более 124 тысяч школьников
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В Архангельской области завершена приёмка образовательных организаций специальными муниципальными комиссиями.

В преддверии Дня знаний министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость дополнительных проверок учебных заведений и оценки их антитеррористической защищённости.

Он также отметил, что правительство Поморья ведёт работу по созданию условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья школьников. В частности, только в этом году было отремонтировано 57 спортивных залов, из них 13 – в сельских школах.

Напомним, с 2015 года регион участвует в федеральном проекте по обновлению спортивной инфраструктуры сельских школ. За два года в северной глубинке отремонтировано 38 школьных спортзалов.

Почти 90 процентов школьников Архангельской области получают горячее питание.

—Особое внимание уделяется вопросам поддержки отдельных категорий обучающихся. Так, бесплатное и льготное питание получают почти 11 тысяч школьников, среди которых – ученики классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – В региональном бюджете предусмотрены средства для оплаты питания ребят, которые проживают в пришкольных интернатах.

Также в рамках подготовки к учебному году правительством Поморья были выделены средства на закупку 340 тысяч новых учебников. Поставки книг уже завершены, - сообщает министерство образования и науки Архангельской области.

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