Вопросы безопасности на дорогах Поморья будут пересмотрены

28 августа оперативное совещание в правительстве региона началось с обсуждения причин трагедии, произошедшей в областном центре в выходные.

Накануне вечером пьяный водитель насмерть сбил двух женщин, переходивших Ленинградский проспект по регулируемому переходу. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что ситуация требует разбирательств, выводов и принятия решений по совершенствованию профилактической работы, - сообщает ИА "Регион 29".

На совещании также были озвучены цифры статистики, которую ведёт региональное управление МВД. С 25 по 27 августа в рамках операции «Трезвый водитель» было задержано 17 алководителей. Пять ДТП были совершены водителями в состоянии алкогольного опьянения.

В преддверии 1 сентября одной из главных тем оперативного совещания стала безопасность детей на дорогах. В День знаний в Архангельской области сотрудники полиции будут дежурить на каждом перекрёстке.

Начальник ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов предложил в преддверии 1 сентября организовать занятия по безопасности дорожного движения с педагогами и родителями. Кроме того, с начала учебного года сотрудники МЧС и полиции будут регулярно проводить уроки для школьников.