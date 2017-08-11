В Архангельске пройдёт «Факультатив» для студентов

В программе: работа интерактивных молодёжных площадок, на которых молодёжные объединения проведут презентацию разнообразного досуга. Состоятся выступления молодых исполнителей, танцевальные состязания и показательные выступления по латиноамериканским, социальным и современным танцам. Будут работать площадки учебных учреждений, культурных центров, а также Дома молодёжи и центра «Патриот». Любой желающий сможет записаться в добровольцы на площадке молодёжного культурного центра «Луч».
Любители спорта также найдут площадки «по вкусу»: боевые искусства, капоэйра, лучный тир, фехтование, городские спортивные клубы.
В этом году на "Факультативе" будет организована уникальная площадка «секреты М.В. Ломоносова». Студенты принять участие в физических и химических опытах.
Всех участников ждет концерт лучших архангельских рок- и фолк-групп, участников международных фестивалей «23 Планета», «Траулер», и др.
Вход на праздник свободный, - сообщает пресс-служба городской администрации.