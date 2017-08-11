Подготовка к отопительному сезону находится на ежедневном контроле прокуратуры

Заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Эдуард Пивоваров и замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Сергей Юдин сообщили о проблемных вопросах в отдельных районах и мерах, которые принимаются чтобы эти вопросы решить, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Заместитель прокурора области Сергей Акулич обратил особое внимание на своевременный завоз в муниципальные образования топлива. Отдельно указал на принятие мер по погашению имеющихся долгов за поставленные энергоресурсы, поскольку их наличие может явиться одной из причин срыва начала отопительного сезона.
Прокурорам поручено подготовку к отопительному сезону 2017-2018 гг. держать на ежедневном контроле.