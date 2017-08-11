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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/28/52573.html

Общество

В Архангельске прошёл самый необычный фестиваль - "Селектор"

В Архангельске прошёл самый необычный фестиваль - "Селектор"
Фото ИА "Регион 29".
Локация фестиваля - типография «Правда Севера» позволила разным категориям населения чувствовать себя комфортно. Семьи с детьми клеили ангельские крылья из газетной бумаги, хипстеры бродили по гаражной распродаж, а историки и художники обсуждали наружную рекламу и смотрели спектакль по «Облаку в штанах» Владимира Маяковского.

Организаторы превратили пустые цеха типографии в арт-пространство: визуальное оформление стало своего рода самобытным авторским высказыванием.  Так что запомнится «Селектор» в первую очередь не стрит-артом, а совершенно неповторимой атмосферой и стилем. 

В интерьере «окультуренных» промышленных площадей всё было продумано до мелочей. Вплоть до оформления лестничных площадок: красная стена в пролёте между этажами надолго приковала к себе любительниц селфи, - рассказывает ИА "Регион 29".

Первый этаж газетного корпуса получился самым тусовочным: там на гаражной распродаже сошлись все модники, готовые часами ходить по барахолкам в поисках эксклюзивной, но копеечной по цене одежды. Кроме того, там можно было купить раритетные виниловые пластинки, авторские открытки, льняные платья от дизайнера Анны Злотко, а также затейливые предметы интерьера и кроссовки. Настроение всем собравшимся создавал диджей, стоящий напротив выстроившихся в ряд металлических шкафчиков.

Из примерочных волонтёры сотворили практически сакральное место, освящённое мистически светом фонариков. Со стены на участников распродажи грустно взирали нарисованные лица, покрытые чёрно-белым гримом. Их можно было бы принять за Пьеро, но от печальной куклы со слезой на щеке их отличал третий глаз на лбу.
На втором этаже атмосфера была значительно более вдумчивая. Самым уютным сектором типографии стал «Архив» — вотчина библиотеки имени Добролюбова. Туда Добролюбовка привезла часть своих фондов — книг о типографском доле, полиграфии и шрифтах. Там царила медитативная атмосфера: ангар был погружён в темноту, которую лишь слегка развеивали домашние оранжевые лампы.

По соседству расположился сектор «Селектор» с лекциями и дискуссиями. Одними из самых интересных получились выступления московских экспертов — архитекторов Нади и Алексея Чадович и культуролога Эвы Рухиной. Первые посвятили свой рассказ как раз-таки такому переходу от индустриализации к «культуролизации» — интеграции промышленных зданий в современный городской контекст. Они рассказали, что обновление промышленных заброшенных территорий отлично вписывается в идеологию хипстеров, потому что тех тянет к осовремениванию всего старого.

Третий этаж, на котором расположился сектор «Актовый зал», оказался самым артистическим. Оттуда начальник переплётного цеха водила экскурсии по типографскому корпусу. И здесь же проходили спектакли. Сначала актёр Илья Логинов объяснил публике, как устроены кукольные мысли и чем кукла смотрит — оказывается, носом. А затем трио в жёлтых блузах и с лицами в белом гриме — актрисы танцтеатра «Es Sentia» — на разрыв, со всем юношеским максимализмом, прочли «Облако в штанах» Владимира Маяковского.

Там же, на третьем этаже, в маленькой комнатушке, северодвинский художник Константин Байдаков проводил секретный мастер-класс по коллажу. Глядя на то, как увлечённо его ученицы складывали свой коллаж, можно было с уверенностью заявить: в мире «цифры» бумага и типографское дело ещё способны вызвать трепет.

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