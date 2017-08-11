В Малых Корелах отметят Праздник Лошади

3 сентября в музее «Малые Корелы» состоится Праздник Лошади, посвященный дню святых Флора и Лавра, почитавшихся у наших предков в качестве покровителей лошадей.

На Руси в день Флора и Лавра лошадей не использовали для работы, купали и кормили «в полную сыть», а также украшали: расчесывали гривы и хвосты, «завивали» (вплетали) в них яркие ленточки или пестрые лоскутки кумача или ситца. Кроме того, пекли специальное печенье с изображением конского копыта, которое жертвовалось священнику за молебен, а также раздавалось лошадям, - сообщает пресс-служба "Малых Корел".

Праздник Лошади в «Малых Корелах» начнется с этнографической картинки «Сбор на пахоту», которую продемонстрирует фольклорно-этнографический театр «Новиця», после чего состоится представление конных клубов. В этом году в празднике примут участие четыре конных клуба: «Табула раза», «Запрудный», АДЮЦ и «Аверс».

На площадке между Двинским и Пинежским секторами музея состоятся деревенские гуляния, состязания конно-спортивных клубов, «парад пород», а также показательные выступления. Гости музея смогут принять участие в конкурсе на самый большой бутерброд для лошади, игровых программах, мастер-классах по запряжке лошадей и зачистке копыт, верховой езде на пони для детей. Завершится праздник церемонией награждения участников праздника и победителей конкурса «Штрихи к портрету лошади».