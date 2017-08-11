Маленькие архангелогородцы нарисовали на асфальте лето

В субботу на площади Ленина ребята танцевали, радовались теплым лучам солнца, сменившим пасмурное утро, шутили и смеялись, кто-то пускал мыльные пузыри, а кто-то в ожидании праздника бодро рассекал по площади на скейтборде.

Вскоре площадь Ленина превратилась в красочное полотно, детской фантазии не было предела: на серых плитках появились яркие солнышки, цветы, сердечки, облака и домики, веселые человечки, радуга и даже целая планета Земля.

Конкурс «Я рисую лето» проводится по инициативе женсовета округа Варавино-Фактория уже третий год подряд. Участниками мероприятия стали подопечные социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга», Архангельского центра социальной помощи семье и детям, Архангельского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также все юные горожане, не захотевшие пропустить веселый праздник уходящего лета, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.