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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/28/52567.html

Общество

В Новодвинске выбрали самую красивую девушку города

В Новодвинске выбрали самую красивую девушку города
Фото пресс-службы администрации Новодвинска
26 августа в Новодвинске, во время празднования Дня города, выбирали самую красивую девушку.

12 участниц два месяца готовились к финалу. КЛучшей, по мнению жюри, оказалась Анастасия Долинина. Она же получила звание «Леди-перспектива», которое даёт ей право участвовать в конкурсах красоты более высокого уровня, например, в «Красе России».

Символ победы – корону – на голову Анастасии надела действующая до этого дня «Краса Новодвинска» и Мисс студенчества Архангельской области Валерия Кетова. 

Первой вице-мисс стала Анна Вилачева, второй вице-мисс – Даниэль Упеник, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

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