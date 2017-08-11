В Новодвинске выбрали самую красивую девушку города

26 августа в Новодвинске, во время празднования Дня города, выбирали самую красивую девушку.

12 участниц два месяца готовились к финалу. КЛучшей, по мнению жюри, оказалась Анастасия Долинина. Она же получила звание «Леди-перспектива», которое даёт ей право участвовать в конкурсах красоты более высокого уровня, например, в «Красе России».

Символ победы – корону – на голову Анастасии надела действующая до этого дня «Краса Новодвинска» и Мисс студенчества Архангельской области Валерия Кетова.

Первой вице-мисс стала Анна Вилачева, второй вице-мисс – Даниэль Упеник, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.