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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/28/52566.html

Общество

В Мирном юные десантники приняли присягу военно-спортивного клуба

В Мирном юные десантники приняли присягу военно-спортивного клуба
Фото ГАУ Архангельской области «Патриот»
Ещё один зональный центр патриотического воспитания открылся в Мирном. Он работает на базе военно-спортивного клуба «Десантник» имени героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова, созданного в 2005 году по инициативе гвардии майора запаса Алексея Ковалева. Он же стал руководителем зонального центра.

Открытие состоялось 26 августа накануне нового учебного года. В торжественной обстановке свидетельство о регистрации зонального центра, а также комплект снаряжения вручил его руководителю директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

«Зональные центры патриотического воспитания открываются на базе общественных организаций. Военно–спортивный клуб «Десантник» давно зарекомендовал себя лишь с положительной стороны. В его стенах проводится большая работа по начальной десантной подготовке. Уверен, что зональный центр будет только развиваться и двигаться вперед, а юные десантники обязательно станут достойными инструкторами», – сказал Евгений Корнюх.

Руководитель зонального центра патриотического воспитания Алексей Ковалев отметил, что в клубе под руководством опытных наставников ребята занимаются спортом, изучают азы рукопашного боя, учатся стрелять, проходят парашютную подготовку, совершают многодневные походы. За время деятельности клуба здесь прошли обучение 400 подростков.

«Открытие зонального центра позволит нам улучшить и повысить качество работы с ребятами. Много планов по проведению различных мероприятий патриотической направленности», – сказал Алексей Ковалев.

В рамках открытия зонального центра юные десантники приняли присягу и пополнили ряды воспитанников клуба.

В завершение мероприятия курсанты военно-спортивного клуба продемонстрировали навыки рукопашного боя, строевой подготовки и возложили цветы, -сообщает ГАУ Архангельской области «Патриот».

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