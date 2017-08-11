Ветер северный и север-западный 3-8 м/с, местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 28 августа, 14:28
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/28/52561.html
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28 августа в Архангельске ожидается прохладная дождливая погода
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет дождь, ночью местами сильный дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер северный и север-западный 3-8 м/с, местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
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