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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/27/52557.html

Общество

САФУ подписал международное соглашение в Великобритании

САФУ подписал международное соглашение в Великобритании
В ходе форума ректоров Университета Арктики, который проходит в Великобритании, ректор САФУ Елена Кудряшова и проректор Абердинского университета Джон Патерсен подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Сотрудничество между вузами началось более 10 лет назад. В 2012 году студенты САФУ получили возможность пройти стажировку в Университете Абердин и шотландских компаниях. В 2015 году аспиранты Абердинского университета проходили научные стажировки в САФУ по направлению истории и этнографии.

Абердинский университет – один из ключевых партнеров САФУ в Великобритании. Вузы ведут совместную деятельность в рамках тематической сети Университета Арктики «Роль педагогического образования в обеспечении социальной справедливости и разнообразных форм обучения».

В 2017 году САФУ совместно c Абердинским университетом и другими членами консорциума Университета Арктики приступили к реализации международного проекта «Создание инструмента российско-британского сотрудничества в сфере образования и науки» при финансовой поддержке фонда «Глобальная Британия» и посольства Великобритании в Москве.

На новой стадии сотрудничества партнеры намерены развивать совместные научно-исследовательские проекты в областях климатологии, этнографии и археологии, культуры на Севере, энергоэффективности и энергетической безопасности.

САФУ пригласил партнеров поучаствовать в реализации англоязычной магистерской программы САФУ «Изучение Европы: арктический фокус», арктических экспедициях, совместных семинарах по страноведению и лингвистике, сообщает пресс-служба университета.

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