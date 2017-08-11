Владыка Даниил: Будем судить лишь свое сердце. фото с сайта Архангельской митрополии Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 27 августа, в предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. В проповеди владыка призвал всех сосредоточенно следить за своей духовной жизнью, чтобы ничто земное не могло занять в нем первенствующее положение. "Мы настолько пленяемся всем земным, что становимся не способными на жертву Господу: «История Церкви знает исполинов духа, которым ничто не мешало быть образцовыми христианами: ни богатство, ни многие заботы, ничто другое. А мы не можем быть свободными даже от своих мыслей, нам трудно сосредоточиться, отдать сердце Богу даже в самые важные моменты Божественной литургии! Что нам делать? Просить Господа о помощи, исповедовать свою немощь, отворачиваться от соблазнов, которые показывает этот мир. Телевидение, интернет, газеты пытаются поставить нас в позицию судей, говорят, что все вокруг плохие, чтобы мы выносили свой приговор. А мы не будем делать этого. Будем судить лишь свое сердце. Тогда ничто нами не будет обладать, тогда душа будет возноситься к Небу, тогда с чистым сердцем встретим праздник Успения Пресвятой Богородицы!» Нашли ошибку? Выделите текст,

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