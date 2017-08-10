Александр Донской прогулялся по Питеру с "полуголым Трампом"

Бывший мэр Архангельска Александр Донской снова шокировал публику. Но на сей раз не гонками в супермаркете и не грязными трусами на Арбате. Он прошел по центру Санкт-Петербурга с полуголым мужчиной на цепи.

Как сообщает Блокнот.ру, стоящий на четвереньках человек был в маске, изображающей лицо президента США Дональда Трампа. Из одежды на нем были только шорты и кеды, а тело было испещрено татуировками. Донской прогулялся по Невскому, а «Трамп» рычал и лаял на прохожих.

Бывший мэр дал пояснения своей эпатажной акции: «Все кто не является нашими союзниками должны быть унижены и посрамлены. Ущербность положения Трампа могла бы вызывать жалость, если бы это касалось только его. Несмотря на возложенные на него надежды, он не смог реализовать свои предвыборные обещания и следовать своим принципам», - заявил Донской.

Донской был мэром Архангельска в 2005-2008 годах. В конце 2006 года он заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. В августе 2007 года он был арестован и заключен в СИЗО. Его подозревали в использовании фальшивого диплома и незаконном пользовании охраной. Весной 2008 года Донской был осужден условно и отпущен из зала суда. В последние годы он живет в Москве, где открыл Музей эротики на Арбате и музей смерти.