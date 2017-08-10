Так, сегодня столбики термометров днем покажут +12,+17°, ночью температура воздуха упадет до +5,+10°. Ветер северный и северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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Воскресенье, 27 августа, 18:42
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/27/52549.html
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Лето, гуд бай! В Архангельской области зарядили дожди
Согласно прогнозу синоптиков, в Архангельской области на большей части территории пройдут сильные дожди и грозы.
Так, сегодня столбики термометров днем покажут +12,+17°, ночью температура воздуха упадет до +5,+10°. Ветер северный и северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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