В Коношском районе прошел литературный фестиваль «Ротковецкие чудаки» Фото https://vk.com/club98584789 Отличительной особенностью Ротковца является то, что здесь, в признанном учеными экологически чистом уголке Коношского района, развивается молочное производство, а жители и гости района имеют уникальную возможность покупать натуральную и безопасную продукцию местного производителя. Мероприятия проходили на берегу живописного озера Святое. Сольные исполнители и творческие коллективы из Климовской, Коноши, Тавреньги, Ерцева и Сосновки порадовали всех присутствующих замечательным исполнением песен. Концертные номера чередовались с торжественным награждением победителей пяти конкурсов – на разработку логотипа праздника молока «Молочный берег Ротковца», авторской частушки о молоке и корове, на лучшую рекламу молочной продукции, на лучшего рыбака и конкурса костюмов «Счастливая корова», сообщает министерство культуры Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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