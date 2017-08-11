В Коношском районе прошел литературный фестиваль «Ротковецкие чудаки»

Мероприятия проходили на берегу живописного озера Святое. Сольные исполнители и творческие коллективы из Климовской, Коноши, Тавреньги, Ерцева и Сосновки порадовали всех присутствующих замечательным исполнением песен.
Концертные номера чередовались с торжественным награждением победителей пяти конкурсов – на разработку логотипа праздника молока «Молочный берег Ротковца», авторской частушки о молоке и корове, на лучшую рекламу молочной продукции, на лучшего рыбака и конкурса костюмов «Счастливая корова», сообщает министерство культуры Архангельской области.