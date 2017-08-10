В понедельник в Архангельске должна появиться горячая вода

В ходе традиционных перед отопительным сезоном гидравлических испытаний выявлено 71 повреждение сетей теплоснабжения.

По информации директора Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрея Воробьева, в настоящее время непосредственно гидравлические испытания завершились во всех округах города.

- В результате выявлен 71 дефект на сетях, 26 из них уже устранены. Сейчас ведется подготовка рабочих мест для обеспечения безопасности бригад, которые производят ремонт участков. В частности, один из порывов сетей обнаружен между зданием по пр. Троицкий, 102 и зданием филармонии, на его месте образовалось подтопление.

Производится переключение, и специалисты в ближайшее время приступят к устранению повреждения. На выходных все ремонтные бригады будут работать, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать дефекты, - пояснил Андрей Воробьев.

В понедельник часть потребителей уже будет подключена к горячему водоснабжению. Также ресурсоснабжающая организация представит в Администрацию города график дальнейшего подключения жилого фонда, расположенного в зонах, где повреждения находятся в стадии ликвидации, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.