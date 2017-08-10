Парк приглашает вас за хорошем настроении и ярких фотографиях на память. Приходите всей семьей, зовите друзей и близких. Подробная пограмма на картинке ниже.
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Суббота, 26 августа, 15:55
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/26/52546.html
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26 августа архангельский парк аттракционов "Потешный двор" будет открыт до самой ночи
Скидки на аттракционы, мастер-классы для детей и взрослых, всероссийская акция «Ночь кино», запуск светящихся шаров, музыкальная программа от Candy Beat ждут вас только в этот день.
Парк приглашает вас за хорошем настроении и ярких фотографиях на память. Приходите всей семьей, зовите друзей и близких. Подробная пограмма на картинке ниже.
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