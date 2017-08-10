В «Северном Артеке» школу «молодого бойца» прошли участники юнармейской смены

В детском оздоровительном лагере «Северный Артек» (Холмогорский район) завершила работу профильная военно-патриотическая смена. На протяжении 18 дней около 300 мальчишек и девчонок со всех районов области прошли настоящую школу «молодого бойца». В этом году профильная смена состоялась под эгидой «Юнармии» и была максимально приближена к армейской жизни.

В рамках юнармейской смены инструкторы военно-патриотического клуба «Орден» провели для ребят мастер-классы по самым разным направлениям: строевая, огневая, радиоактивная, химическая, десантная подготовка. Также состоялись мастер-классы по разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина, видам оружия и другое. Полученные на мастер-классах знания, ребята закрепили на игре «Наша Победа» и в однодневном военном походе.

На торжественной линейке по случаю закрытия смены 30 ребят, показавших лучшие результаты в различных военных дисциплинах, пополнили ряды юнармейцев. Значки и шевроны новобранцам вручил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх и руководитель регионального штаба «Юнармии» в Архангельской области Михаил Устинов, который подвел итоги смены. «Несмотря ни на что, смена удалась. Дети и воспитатели остались довольны. Организаторы смены, инструктора получили колоссальный опыт. Работая над программой сменяя, мы постарались максимально приблизить ее к реальной армейской жизни.

Ребята, показавшие лучшие результаты, пополнили ряды юнармейцев», - сказал Михаил Устинов. Он добавил, что ориентировочно во второй половине сентября церемония вступления в «Юнармию» состоится на самой северной точке страны – Новой Земле. Всего же до конца 2017 года в ряды юнармейцев вступят еще 200-300 мальчишек и девчонок. Долгожданные шевроны и значок вручили второкласснице 43-й архангельской школы Соне Смирновой.

«Я горжусь тем, что стала настоящим юнармейцем. Долго к этому шла и очень старалась. Профильная смена мне понравилась. В следующем году приеду сюда снова», - поделилась своими впечатлениями школьница. Добавим, что этим летом при поддержке регионального центра патриотического воспитания было организовано и проведено на территории региона несколько профильных военно-патриотических смен, одна поисковая и одна выездная смена в Таганроге.

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх отметил, что с каждым годом число ребят, участвующих в военно-патриотических сменах, увеличивается. «Ребятам нравится заниматься и познавать азы военных дисциплин. Они с удовольствием участвуют в военно-спортивных мероприятиях.

Побывав однажды на такой смене, мы встречаем этих ребят в военно-патриотических клубах области. Они становятся участниками различных военно-спортивных игр», - сказал Евгений Корнюх. Профильная юнармейская смена в «Северном Артеке» завершила свою работу 25 августа праздничным концертом, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".