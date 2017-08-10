Новости дня

В понедельник в Архангельске должна появиться горячая вода

26 августа архангельский парк аттракционов "Потешный двор" будет открыт до самой ночи

В «Северном Артеке» школу «молодого бойца» прошли участники юнармейской смены

Архангельские спортсменки участвуют в юношеском чемпионате Европы по пляжному волейболу

Мобильная версия 16+

Суббота, 26 августа, 15:55

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/26/52545.html

Общество

В «Северном Артеке» школу «молодого бойца» прошли участники юнармейской смены

В «Северном Артеке» школу «молодого бойца» прошли участники юнармейской смены
В детском оздоровительном лагере «Северный Артек» (Холмогорский район) завершила работу профильная военно-патриотическая смена. На протяжении 18 дней около 300 мальчишек и девчонок со всех районов области прошли настоящую школу «молодого бойца». В этом году профильная смена состоялась под эгидой «Юнармии» и была максимально приближена к армейской жизни.

В рамках юнармейской смены инструкторы военно-патриотического клуба «Орден» провели для ребят мастер-классы по самым разным направлениям: строевая, огневая, радиоактивная, химическая, десантная подготовка. Также состоялись мастер-классы по разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина, видам оружия и другое. Полученные на мастер-классах знания, ребята закрепили на игре «Наша Победа» и в однодневном военном походе. 

На торжественной линейке по случаю закрытия смены 30 ребят, показавших лучшие результаты в различных военных дисциплинах, пополнили ряды юнармейцев. Значки и шевроны новобранцам вручил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх и руководитель регионального штаба «Юнармии» в Архангельской области Михаил Устинов, который подвел итоги смены.  «Несмотря ни на что, смена удалась. Дети и воспитатели остались довольны. Организаторы смены, инструктора получили колоссальный опыт. Работая над программой сменяя, мы постарались максимально приблизить ее к реальной армейской жизни.

Ребята, показавшие лучшие результаты, пополнили ряды юнармейцев», - сказал Михаил Устинов. Он добавил, что ориентировочно во второй половине сентября церемония вступления в «Юнармию» состоится на самой северной точке страны – Новой Земле. Всего же до конца 2017 года в ряды юнармейцев вступят еще 200-300 мальчишек и девчонок. Долгожданные шевроны и значок вручили второкласснице 43-й архангельской школы Соне Смирновой. 

«Я горжусь тем, что стала настоящим юнармейцем. Долго к этому шла и очень старалась. Профильная смена мне понравилась. В следующем году приеду сюда снова», - поделилась своими впечатлениями школьница. Добавим, что этим летом при поддержке регионального центра патриотического воспитания было организовано и проведено на территории региона несколько профильных военно-патриотических смен, одна поисковая и одна выездная смена в Таганроге. 

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх отметил, что с каждым годом число ребят, участвующих в военно-патриотических сменах, увеличивается. «Ребятам нравится заниматься и познавать азы военных дисциплин. Они с удовольствием участвуют в военно-спортивных мероприятиях.

Побывав однажды на такой смене, мы встречаем этих ребят в военно-патриотических клубах области. Они становятся участниками различных военно-спортивных игр», - сказал Евгений Корнюх. Профильная юнармейская смена в «Северном Артеке» завершила свою работу 25 августа праздничным концертом, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

Сегодня 11:02

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

26 августа в Поморье пройдут дожди и грозыСегодня 07:32

Три автобусных перевозчика проиграли суд с администрацией АрхангельскаВчера 16:06

Из Архангельска стартовал благотворительный автопробег «Поможем детям Поморья!»Вчера 14:28

В Соломбале произошло убийствоВчера 10:33

25 августа в Поморье ожидается небольшое похолоданиеВчера 08:24

Общество

В понедельник в Архангельске должна появиться горячая водаСегодня 13:40

26 августа архангельский парк аттракционов "Потешный двор" будет открыт до самой ночиСегодня 11:10

В Каргополе идёт строительство нового городского центра культурного развитияСегодня 07:33

26 августа в Поморье пройдут дожди и грозыСегодня 07:32

Московский блогер сравнил Архангельск с Амстердамом и Тель-АвивомВчера 16:54

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В понедельник в Архангельске должна появиться горячая вода

26 августа архангельский парк аттракционов "Потешный двор" будет открыт до самой ночи

В Каргополе идёт строительство нового городского центра культурного развития

26 августа в Поморье пройдут дожди и грозы

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль

На АЦБК началось техперевооружение узла топливоподачи корьевых котлов ТЭС-3

В январе – июле 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 312,9 тыс. м

Ростелеком напоминает о необходимости соблюдения регламента земляных работ на территории Архангельской области

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

«Политическая львица»: Елена Вторыгина отмечает юбилей

Формализм или сталинизм? Общественника оштрафовали из-за памятной таблички

В Коряжме пьяный водитель без прав пытался скрыться от преследования

В Архангельске два сотрудника МЧС обвиняются в коррупции

В Архангельске женщина за рулем "пазика" столкнулась с "легковушкой"

В Соломбале произошло убийство

В Мезенском районе мужчина погиб, выпав на ходу из трактора

Архангельские спортсменки участвуют в юношеском чемпионате Европы по пляжному волейболу

«Водник» продолжает готовиться к сезону

Турнир по мини-футболу «Согласие» прошел на стадионе «Труд»

Хоккеисты «Водника» поздравили ветерана спорта

На Соловках прошел футбольный турнир

Экспериментальный театр из Петербурга на сцене театра драмы

Рисунки архангельских школьников отправились в космос

Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru