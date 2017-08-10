В Каргополе идёт строительство нового городского центра культурного развития

Это будет двухэтажное здание общей площадью 1440 квадратных метров со зрительным залом на 300 мест и помещениями для проведения репетиций и мероприятий.

На днях стройплощадку проинспектировал министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев в ходе своей рабочей поездки в Каргопольский район.

Сооружение центра ведётся в рамках федеральной программы по строительству культурных объектов в малых городах, утверждённой Министерством культуры РФ.

В данный момент на стройке идёт монтаж колонн, балок перекрытия второго этажа, работа по вертикальной планировке и монтаж наружных сетей. Одновременно монтируются внутренние сети: водопровод, канализация, электрика.

—Перед нами стоит задача до конца текущего года обеспечить строительную готовность основного этапа объекта, – отметил Михаил Яковлев. – Есть решение Правительства РФ о выделении из его резервного фонда 42 миллионов рублей для Архангельской области, которые пойдут на это строительство. Соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время. Из областного бюджета уже выделено около 21 миллиона рублей.

На итоговом совещании в администрации Каргопольского района с участием всех заинтересованных сторон был принят ряд организационных решений для завершения объекта в сроки, прописанные в контракте подрядной организации.