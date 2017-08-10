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Суббота, 26 августа, 02:01
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/26/52541.html
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26 августа в Поморье пройдут дожди и грозы
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный и южный, днем в прибрежных районах северный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +13,+18°, - сообщает Северное УГМС.
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