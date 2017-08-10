Московский блогер сравнил Архангельск с Амстердамом и Тель-Авивом

Вслед за Ильей Варламовым столицу Поморья посетил московский блогер Михаил Нефёдов, публикующий посты под псевдонимом "НеМихаил".

Об Архангельске НеМихаил написал немного, резких заявлений не сделал, намного больше сказали фотографии, которые он опубликовал. В них отразилось всё противотечение нашего города.

Блогер отметил, что несмотря на наличие очевидных проблем в жизни города, есть множество позитивных сторон. Таких, как например, перекладка плитки на проспекте Чумбарова-Лучинского.

Естественно, в блог попали фотографии архангельских "деревяшек", однако блогер уточнил, что застройка города ведется, а аварийный фонд расселяется. Даже нас, жителей Архангельска, поразили фотографии сделанные на островах: девушка, стирающая белье в реке и люди, устроившие помывку в той же самой реке. А река у нас, как известно, чистотой не отличается.

Интересны метафоры, которые использовал неМихаил. Набережную Северной Двины он сравнил с пляжем Тель-Авива, а канал с лодочками в Соломбале с самим Амстердамом.



Итог, который подвёл Нефёдов, звучит лаконично: «Так что не всё плохо в нашей глубинке».