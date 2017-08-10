Московский блогер сравнил Архангельск с Амстердамом и Тель-Авивом

Об Архангельске НеМихаил написал немного, резких заявлений не сделал, намного больше сказали фотографии, которые он опубликовал. В них отразилось всё противотечение нашего города.
Блогер отметил, что несмотря на наличие очевидных проблем в жизни города, есть множество позитивных сторон. Таких, как например, перекладка плитки на проспекте Чумбарова-Лучинского.
Естественно, в блог попали фотографии архангельских "деревяшек", однако блогер уточнил, что застройка города ведется, а аварийный фонд расселяется. Даже нас, жителей Архангельска, поразили фотографии сделанные на островах: девушка, стирающая белье в реке и люди, устроившие помывку в той же самой реке. А река у нас, как известно, чистотой не отличается.
Интересны метафоры, которые использовал неМихаил. Набережную Северной Двины он сравнил с пляжем Тель-Авива, а канал с лодочками в Соломбале с самим Амстердамом.
Итог, который подвёл Нефёдов, звучит лаконично: «Так что не всё плохо в нашей глубинке».