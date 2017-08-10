В Архангельске почтили память погибших при бомбежках в годы войны

Ровно 75 лет назад фашистская авиация сбросила бомбы на мирное населения Архангельска. Сегодня потомки поколения победителей митингом в сквере Победы почтили память обо всех пострадавших от бомбардировок в годы Великой Отечественной войны.

Краевед Лев Варфоломеев изучал историю сквера Победы, который находится на месте домов, разрушенных в результате вражеских налетов.

По его мнению, налеты на Архангельск имели целью прервать поставки вооружения в Сталинград, которые обеспечивались через северные территории. Есть версия, что центр города бомбили, чтобы из-за пламени было лучше видно корабли, стоящие на рейде.

Архангельск выдержал бомбежку благодаря мерам ПВО и героизму жителей. В 1943 году в память о сотнях погибших при бомбёжках Архангельска, в центре города на месте пожарищ, где были уничтожены жилые дома, горожане посадили более двухсот деревьев и цветов, назвав это место парком веры в Победу, - сообщила пресс-служба городской администрации.



