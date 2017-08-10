Пенсионерке из Емецка предлагают койку в доме престарелых вместо квартиры

Сейчас Тамаре Алексеевне Федюковой 81 год. Практически всю жизнь она провела в многоквартирной деревяшке в Емецке. Потеряв сына, не захотела жить одна. Тем более, что все соседи дома давно уже разъехались.

"Все разошлись, кто снимает, кто купил. Печка на кухне вообще, можно сказать, провалилась под пол", - рассказывает Тамара Федюкова.

После смерти сына бабушку забрала в Архангельск единственная внучка, которая сама снимает квартиру с мужем и тремя детьми. Сложные бытовые условия привели к конфликту. Тамара Алексеевна, почувствовав себя ненужной, ушла из дома. В надежде на помощь неравнодушных людей женщина пошла в церковь и там нашла поддержку, а вместе с ней и временный приют.

"Я была в церкви. В конце службы уже народ расходится и вот обратила внимание на бабушку такую, она растерянная была", - поделилась Берта Кытманова.

За три недели Тамара Федюкова стала практически членом семьи Кытмановых. И всё бы хорошо, только ютиться вшестером в двух комнатах невозможно. Бабушка чувствует себя неловко и хочет обрести свой благоустроенный угол в родном Емецке.

"Я думаю уехать в Емецк. Просить квартиру. Алкоголикам дают, а почему бы мне не дать", - говорит она.

Тамаре Федюковой предлагали несколько вариантов, но её они не устроили. Ребенку войны тяжело на девятом десятке носить дрова и воду. Но, по словам специалистов администрации Холмогорского района, квартир с удобствами нет.

"Свободного жилья на нашей территории нет. Мы вам в ответе написали, что если бабушка в таком возрасте, что сама не сможет за собой ухаживать, на нашей территории есть Емецкий дом престарелых и ветеранов. Мы поспособствуем тогда устройству её в наш дом престарелых. Отличные условия, хорошие! - сказала Елена Третьякова, специалист администрации села Емецк.

Согласится ли в итоге Тамара Алексеевна на проживание в доме престарелых - неизвестно. Но ясно одно, без посторонней помощи одинокой женщине не прожить.