Из Архангельска стартовал благотворительный автопробег «Поможем детям Поморья!»

Участники пробега отправятся в Плесецкий район, где передадут представителям детских социальных учреждений Плесецкого, Няндомского, Коношского и Каргопольского районов более 170 ранцев со школьными принадлежностями, тетради, школьную форму и одежду.

Все подарки были собраны в ходе благотворительной акции представителями общественных организаций и неравнодушными северянами.

Как рассказал организатор акции «Поможем детям Поморья!», руководитель региональной общественной организации «Совет отцов Архангельской области» Андрей Есипов, плесецкие активисты готовы предоставить ещё около тридцати школьных ранцев.

В рамках благотворительной акции в Плесецке пройдёт совместное заседание совета отцов Архангельской области и руководителей детских социальных учреждений, где будут обсуждаться вопросы ответственного отцовства и создания в Плесецком районе местного отделения совета отцов.

Кроме того, студенты Архангельского колледжа культуры и искусств подготовили для детей развлекательную программу.

Завершится акция 31 августа в Архангельском центре помощи детям (ул. Пограничная, д. 10) большим праздником для воспитанников социальных центров Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района, - сообщает пресс-служба правительства области.