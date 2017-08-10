Минэкомразвития РФ принимает заявки для участия в национальном рейтинге «ТехУспех»

Минэкономразвития России информирует о начале приема заявок от российских компаний для участия в национальном рейтинге российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех».

Задача рейтинга «ТехУспех» состоит в выявлении перспективных российских технологических компаний, обладающих высоким потенциалом роста. Рейтинг «ТехУспех» организован при поддержке Минэкономразвития России.

Начиная с 2016 г. рейтинг «ТехУспех» стал основой для отбора компаний в приоритетный проект Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» (далее - проект «Национальные чемпионы»).

В 2016 г. для участия в проекте «Национальные чемпионы» из базы рейтинга «ТехУспех» уже были отобраны первые 30 компаний-участниц. Для них в Министерстве создан механизм «консьерж-сервиса», в рамках которого компании получают информационно-консультационную поддержку по актуальным мерам господдержки, содействие во взаимодействии с органами власти и институтами развития, поддержку в преодолении административных и иных барьеров, а также в продвижении на зарубежных рынках с привлечением торговых представительств Российской Федерации и других механизмов и инструментов.

Список отобранных компаний и дополнительная информация о проекте «Национальные чемпионы» здесь.В 2017 г. предполагается дополнительно отобрать в проект «Национальные чемпионы» 30 компаний. Первым этапом отбора станет участие компании в рейтинге «ТехУспех». Итоговый перечень участников проекта «Национальные чемпионы» будет утверждаться Советом проекта, в который входят представители экспертного сообщества, институтов развития и федеральных органов исполнительной власти.

По вопросам участия в рейтинге «ТехУспех» обращаться к оператору отбора - НИУ Высшая школа экономики: тел. +7 (495) 688-85-88, электронная почта: info@ratingtechup.ru. Подробная информация о рейтинге «ТехУспех» представлена на сайте http://www.ratingtechup.ru/.