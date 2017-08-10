В Архангельске на острове Хабарка создадут сквер Фото пресс-службы администрации Архангельска В Архангельске прошло заседание конкурсной комиссии, по итогам которого были определены победители конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления. Основной целью каждого проекта является благоустройство территории. Победившими были признаны три проекта на общую сумму 607 тысяч рублей. Среди них: проект ТОС «Кемский» «Благоустройство набережной реки Соломбалки у дома № 7/1 и по ул. Кемской для массовых мероприятий», проект ТОС «Хабарка» «Создание сквера» и проект ТОС «23 лесозавод» «Валка тополей по ул. Колхозная у домов 11, 23 , 31». Для реализации проектов ТОС будет предоставлена субсидия, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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