В Архангельске на острове Хабарка создадут сквер

Основной целью каждого проекта является благоустройство территории. Победившими были признаны три проекта на общую сумму 607 тысяч рублей.
Среди них: проект ТОС «Кемский» «Благоустройство набережной реки Соломбалки у дома № 7/1 и по ул. Кемской для массовых мероприятий», проект ТОС «Хабарка» «Создание сквера» и проект ТОС «23 лесозавод» «Валка тополей по ул. Колхозная у домов 11, 23 , 31».
Для реализации проектов ТОС будет предоставлена субсидия, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.