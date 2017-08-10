Сотрудники САФУ вернулись с Северного полюса

Проректор по научной работе Борис Филиппов и директор Высшей школы энергетики Павел Марьяндышев приняли участие в конференции на борту атомного ледокола, в ходе которой достигли Северного полюса.

В рамках деловой программы представители САФУ прочитали лекции. Павел Марьяндышев раскрыл участникам конференции кадровый и научный потенциал Высшей школы энергетики нефти и газа. Он отметил, что представителей власти и научного сообщества университет заинтересовал в качестве потенциального участника крупномасштабных проектов. Эксперты заметили, что университет выбрал правильную стратегию, тесно связывая научно-исследовательскую деятельность и образование.

Обмен опытом между участниками конференции прошел успешно, а кроме того представители вуза выполнили и другую задачу — развернули на Северном полюсе флаг своего университета. Флаг побывал в самой северной точке планеты уже в третий раз. Впервые это произошло в октябре 2013 года в рамках специального проекта всероссийской эстафеты олимпийского огня «Сочи 2014» — «Северный полюс».