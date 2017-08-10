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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/25/52520.html

Общество

В Архангельске обсудили защиту школьников от антитеррористической угрозы

В Архангельске обсудили защиту школьников от антитеррористической угрозы
Фото из архива "Двины-информ"
1 сентября в Архангельской области откроют двери 638 организаций общего, дошкольного, дополнительного и профессионального образования. В их числе 356 школ и 172 детских сада.

Вопросы защиты образовательных учреждений от угрозы терроризма рассмотрели в преддверии нового учебного года на заседании региональной антитеррористической комиссии.

Как сообщил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко, антитеррористическая защищенность является одним из критериев обеспечения безопасности при оценке приёмными комиссиями готовности учебных заведений к новому учебному году.

В каждом муниципалитете разработан порядок проведения массовых мероприятий, в рамках которых планируется обеспечить круглосуточное дежурство в детских садах, школах, ссузах накануне Дня знаний. Также будут проведены проверки территорий и помещений на возможное нахождение взрывных устройств с участием сотрудников полиции. Особое внимание уделят парковкам на территории учебных заведений или в непосредственной близости от них.

Запланирован и ряд других мероприятий – от инструктажей работников образовательных организаций о необходимых мерах безопасности до подготовки систем оповещения детей и взрослых при угрозе теракта.

Как сообщил Игорь Скубенко, на установку систем видеонаблюдения и кнопок тревожной сигнализации в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования в 2017 году выделено более 23 миллионов рублей.

В настоящее время 297 образовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения. На контроле у регионального минобра находятся и 39 учреждений с круглосуточным пребыванием детей, - сообщает пресс-служба регионального правительства. 

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