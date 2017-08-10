Водоканал просит сделать необходимый запас воды.
|
Новости дня
В Соломбале произошло убийство
В Мезенском районе мужчина погиб, выпав на ходу из трактора
Предприниматель из Котласа четыре месяца не платил зарплату работникам своей торговой точки
В Архангельске на острове Хабарка создадут сквер
|
Пятница, 25 августа, 11:07
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/24/52524.html
|
В Архангельске отключили воду во всём городе
В связи с ремонтными работами на центральных очистных сооружениях, 24 августа с 21.00 до 09.00 25 августа понижено давление в системе городского холодного водоснабжения.
Водоканал просит сделать необходимый запас воды.
|
Главное
В Соломбале произошло убийствоСегодня 10:33
25 августа в Поморье ожидается небольшое похолоданиеСегодня 08:24
В Архангельске началась прививочная кампания против гриппаВчера 11:52
Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органовВчера 09:49
24 августа в Поморье сохранится теплая погода Вчера 08:10
Общество
В Архангельске на острове Хабарка создадут скверСегодня 09:27
В Северодвинске к жилому дому прилетел ястребСегодня 09:09
Сотрудники САФУ вернулись с Северного полюсаСегодня 08:26
В Архангельске обсудили защиту школьников от антитеррористической угрозыСегодня 08:25
25 августа в Поморье ожидается небольшое похолоданиеСегодня 08:24
В Архангельске на острове Хабарка создадут сквер
В Северодвинске к жилому дому прилетел ястреб
Сотрудники САФУ вернулись с Северного полюса
В Архангельске обсудили защиту школьников от антитеррористической угрозы
Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль
На АЦБК началось техперевооружение узла топливоподачи корьевых котлов ТЭС-3
В январе – июле 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 312,9 тыс. м
Ростелеком напоминает о необходимости соблюдения регламента земляных работ на территории Архангельской области
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июле 2017 года
Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов
Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов
Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина
«Политическая львица»: Елена Вторыгина отмечает юбилей
Формализм или сталинизм? Общественника оштрафовали из-за памятной таблички
В Соломбале произошло убийство
В Мезенском районе мужчина погиб, выпав на ходу из трактора
Предприниматель из Котласа четыре месяца не платил зарплату работникам своей торговой точки
В Онежском районе пенсионерка погибла во время пожара в собственном доме
«Водник» продолжает готовиться к сезону
Турнир по мини-футболу «Согласие» прошел на стадионе «Труд»
Хоккеисты «Водника» поздравили ветерана спорта
На Соловках прошел футбольный турнир
На Соловках появилась детская команда по хоккею с мячом «Юнги»
Рисунки архангельских школьников отправились в космос
Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд
В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви
Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов
Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru
И как всегда, давление БУДЕТ понижено с 21, а новость опубликована в 22... как всегда у нас все вовремя, все предупреждены
Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда