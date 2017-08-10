Причина - проведение ремонтных работ, - сообщает пресс-служба городской администрации.
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Четверг, 24 августа, 23:41
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/24/52523.html
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В Архангельске ограничено движение транспорта на улице Комсомольской
24 и 25 августа закрыта для движения улица Комсомольская от проспекта Советских Космонавтов до пр. Ломоносова.
Причина - проведение ремонтных работ, - сообщает пресс-служба городской администрации.
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