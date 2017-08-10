По Севморпути из Владивостока пришёл в Архангельск пришёл первый транспорт с рыбой

Теплоход «Гармония» доставил три тысячи тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Отправитель груза – «Южноморская база рыбфлота», входящая в группу компаний «Доброфлот».

Выгрузка производится на причале Маймаксанского грузового участка акционерного общества «Архангельский траловый флот». Для хранения продукции также будут задействованы холодильные склады АО «АТФ», - сообщает пресс-служба правительства области.

Генеральный директор АО «АТФ» Алексей Заплатин отметил, что первое судно, доставившее красную рыбу с Дальнего Востока, станет отправной точкой долгосрочного сотрудничества. Заказчики оценят удобство логистики и качество портовых услуг.

– Мы планируем приводить в Архангельск два–три судна за сезон, что составит порядка 10–12 тысяч тонн рыбопродукции с Дальнего Востока. Для Маймаксанского грузового участка это большой объём, потому что сегодня мы переваливаем 15–17 тысяч тонн рыбы в год. К увеличению нагрузки АО «АТФ» полностью готово, – рассказал Алексей Заплатин.

Серьезный импульс для реализации планов доставки рыбы по Севморпути с Дальнего Востока в центральную часть России дал международный форум «Арктика: территория диалога». В ходе обсуждения этой логистической схемы было отмечено, что Архангельск располагает всей необходимой инфраструктурой для перевалки рыбной продукции.

Евгений Кузнецов, заместитель начальника отдела по рыбному хозяйства министерства АПК и торговли Архангельской области, отметил:

«Теплоход «Гармония» доставил пятую часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь прошлый год. Около тысячи тонн дальневосточной рыбы предназначено для отправки в центральные регионы России. Остальная часть груза будет реализована на территории Архангельской области. Только от торговых предприятий нашего региона поступило уже более пятидесяти заявок на эту продукцию».