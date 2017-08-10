Художница из Северодвинска побывала на международном кукольном фестивале в Латвии

На кукольный фестиваль в город Прейли мастера со всего мира привезли свои работы и часть из них продали на аукционе. Вырученные деньги пошли на восстановление старинного городского замка.

Это уже третий фестиваль, который организовывает местная краевая дума, и собирает в Прейли самых сильных художников. В этом году официальное приглашение получили 32 человека из тринадцати стран – Италии, Германии, Израиля, Белоруссии, Украины. Северо-Запад России представляла северодвинская художника Ирина Черепанова.

—Кроме меня были мастера из Новосибирска, Москвы, с юга России, все жили очень дружно, все мы аполитичны. Три дня проходила выставка авторской куклы, а во время Дня города в честь нас организовали шествие, – рассказывает Ирина. – Все художники, которые представляли разные страны, шли под своими флагами по городу. А жители выходили и кричали нам по-русски «Ура!» И это было очень почетно, и очень патриотично, и здорово и приятно, что нас там так любят.

Прейли знаменит своим старинным замком XVI века. До наших дней дошли построенные в 19 веке неоготические конюшни, ворота с арками, домик привратника и часовня 1817 года, - пишет портал "Правда Севера".

Художники, приезжающие на фестиваль, часть своих работ отдают на благотворительность, организаторы устраивают аукционы и вырученные деньги перечисляют на восстановление замка. В этом году мастера кукол собрали сумму, которой хватит на то, чтобы восстановить колокольню.

На гербе Прейли изображен черный ворон на золотом фоне, символизирующий мудрость, отвагу и силу. Участники фестиваля сделали своих воронов. Самых красивых победителей конкурса, занявших первое, второе и третье место, выкупила краевая дума. Для них сделали специальный домик с подсветкой, рядом с Домом культуры. Там за стеклом эти вороны и будут жить, а когда отреставрируют замок, переедут туда. Организаторы обещают провести там выставку уже к пятому фестивалю.

—А после фестиваля я поехала в Ригу, меня целый год там ждали – на мастер-класс по елочной игрушке. В группе было тринадцать человек, и прошло все просто замечательно, – сказала Ирина. – А вчера мы в Юрмалу ездили. Немножко странно, меня пугали, что в Латвии к нам плохо относятся. Неправда, нас там любят. С такими улыбками, с такими объятьями встречали. Сказали – приезжайте поскорее еще раз.