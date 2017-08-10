В Кенозерском национальном парке прошла Успенская ярмарка

20 августа в деревню Вершинино съехались жители окрестных сел и городов. Их встречали народным представлением «Ярмарка! Огневая, жаркая!», поучаствовать в шоу была возможность у каждого, оказавшегося на ярмарочной площади.

Насладившись первой частью культурной программы, гости «набрасывались» на обжорный ряд и уделяли внимание поделкам ремесленников, что привезли свои товары не только с Кенозерья, но и с Плесецкого, Няндомского и Каргопольского районов.

На потеху публике на площади продолжала играть народная музыка, а со сцены звучали озорные частушки. Веселили народ и «цыганка» с «медведем», который даже пускался в пляс. К сожалению, или к счастью, зверь оказался ряженым, но веселью это никоим образом не мешало.

Не успевших на открытие народного праздника, но желающих поучаствовать в забавах, ждали народные драмы «Лодка», «Барин и трактирщик», традиционные игры и пляски от вологодского фолк-проекта «Народная драма».

Уставшие от торгов и развлечений гости ярмарки находили покой на киносеновале, где, развалившись на копне ароматного сена, они постигали прекрасное посредством просмотра фильмов о заповедном Кенозерье.

Желающим научиться чему-то полезному, была предложена фольклорная программа «Вот вам бородушка, Илья да Миколушка». На ней у каждого желающего была возможность посетить мастер-класс по обмолоту снопов, мукомольному ремеслу, полюбоваться на работу кузнеца.

Концертная программа достигла своего апогеявечером. Сперва на сцену вышли участницы трех кенозерских фольклорных коллективов – «Зазнобушки» из Вершинино, поченской «Северяночки», «Кенозёрочки» из Усть-Почи – и фольклорного ансамбля «Любо-Дорого», что приехал из Морщихинской. Арт-ансамбль Тима Дорофеева и уже знакомая аудитории«Народная драма» выступили с проектом «И То и Сё».

Как и в предыдущие года, завершилась ярмарка большим праздничным костром – «Успенским огником». Зажгли его во время своего выступления участники театра огня и света «IntraSolis». Их «огненное» выступлениена живописном берегу Кенозера не оставило многочисленную публику равнодушной и стало отличным завершением яркого дня, сообщает пресс-служба нацпарка.