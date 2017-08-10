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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/24/52511.html

Общество

27 августа в Поморье пройдёт фестиваль "Малинова Уйма"

27 августа в Поморье пройдёт фестиваль "Малинова Уйма"
На родине известного балагура и сказочника Сени Малины в поселке Уемский вновь пройдет фестиваль «Малинова Уйма».

На праздник к Сене Малине приедут гости из столицы Поморья Архангельский Снеговик и Боярыня Клюква, а из Онежского района пожалует Царевна Морошка. Гостей фестиваля будут встречать всем хорошо известные сказочные персонажи: Красная шапочка и серый волк, Кот Базилио и лиса Алиса.  На центральной площадке гуляние начнется в 12 часов и продлится до 17 часов.

Конечно же, ни одна «Малинова Уйма» не обойдется без традиционного конкурса на самое вкусное малиновое варенье! Будет и конкурс «самое экзотическое варенье» для тех, кто любит эксперименты. Организаторы праздника обещают познакомить гостей с блюдами традиционной поморской кухни, которые можно будет продегустировать.  

Программа праздника рассчитана на все возраста. Для самых маленьких посетителей будет работать интерактивная площадка «Monkey-шоу», для тех, кто любит страшилки, откроет свои двери шатер сказок «Логово Бабы Яги», для молодежи будет работать площадка «33 богатыря», фотосалон «Шарика и Матроскина» и «Мастерская Сени Малины». Любителей хорового пения и бардовской песни соберут площадки «Щас спою» и «Бременские музыканты».  

В Доме культуры посёлка Уемский в 15:30 Приморский молодежный театр покажет мюзикл «Граф Орлов». В музее народных промыслов и ремесел Приморья праздник начнётся в 10 часов со встречи родственников Семена Михайловича Кривоногова, ставшего прототипом Сени Малины, и посещением могилы сказителя. В 11.00 состоится открытие выставки «На Уйме вокруг света» и презентация выставки «Беломорские маяки».

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