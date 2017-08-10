Выставку "Территория смелых" в Северном морском музее посетили гости с нарушениями зрения

«Наша выставка уникальна тем, что со всеми предметами можно коммуницировать тактильно. Участники этой экскурсии смогли таким образом «пообщаться» с предметами, размещенными в воссозданном доме полярника 1950-60-х годов, что делает доступной для незрячих людей ту область материальной культуры прошлого, восприятие которой, затруднено из-за их врожденных или приобретенных особенностей» — подчеркнул директор музея, Евгений Анатольевич Тенетов.
Для комфортного посещения выставки рекомендуем незрячим и слабовидящим посетителям предварительно записаться, позвонив по телефону: (8182) 20-55-16.