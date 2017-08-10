В Архангельске началась прививочная кампания против гриппа

Высокая температура, головная боль, ломота в мышцах и суставах - те, кто хоть раз болел гриппом, на всю жизнь запомнили эти симптомы. И вряд ли хотят испытать их снова. Наиболее эффективная профилактика - вакцинация. И она уже началась.

"Нами получена отечественная современная вакцина "Совигрипп", которая содержит штаммы двух типов вируса гриппа. Особенность этой вакцины состоит в том, что в неё входит иммунокорригирующий препарат, который помогает нашему организму приспособиться к введению вакцины", - рассказала Наталья Зыкова, врач-инфекционист.

Вакцина "Совигрипп" содержит два подтипа вируса АH1N1 и АH3N2, а также тип В вируса гриппа. Эти три вида наиболее часто встречаются в Европе и России. Препарат проверенный и уже успел доказать свою эффективность.

"Доказана его эффективность результатом анализа прошлого сезона. В частности, было незначительное количество заболевших среди привитых -2,8 на 100 тыс. привитых населения. Это говорит о том, что вакцина против гриппа является довольно-таки эффективным средством специфической профилактики", - поделилась Елена Байдалова, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

В этом сезоне региональный минздрав планирует привить не менее 40% населения области.

"Особое внимание мне бы хотелось обратить на детский возраст. Родители должны побеспокоиться о состоянии здоровья своего ребенка, прийти, провакцинировать его. Особое место в части вакцинации занимают люди пожилого возраста. Они тоже должны быть привиты потому что позволит им избежать обострения хронических заболеваний", - отметила Ольга Тюрикова, заместитель министра здравоохранения Архангельской области.

Также к группе риска относят беременных женщин, медработников, учителей и будущих призывников. Им рекомендуется делать прививки в первую очередь.