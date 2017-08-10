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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/24/52507.html

Общество

Архангельский предприниматель развивает эксклюзивный туризм в Поморье

Архангельский предприниматель развивает эксклюзивный туризм в Поморье
Фото пресс-службы КРАО
«Открой Север с нами!» - это девиз Николай Романовского, архангельского предпринимателя в туристической сфере. Свое хобби он сумел превратить в бизнес, привнеся в него свою жизненную философию. При этом в линейке его приоритетов хобби замкнуло «пятерку», а впереди - профессиональное дело, саморазвитие, семья и здоровье.

От учителя до проектного менеджера

В 2001-м Николай, закончив САФУ и получив диплом учителя физики, математики и информационных технологий, отправился в Нарьян-Мар, в окружную школу в качестве учителя физики. Однако, по семейным обстоятельствам, через три месяца вернулся в родной Архангельск, но не в школу. Применение своих знаний он нашел в одной из телекоммуникационных компаний. Пройдя путь от инженера до проектного менеджера, он постоянно учился у руководителей и продолжал заниматься туризмом во всех его проявлениях: автомобильным, водным, пешим, лыжным.

Свое делоВ 2012-м, не оставляя основного места работы, он на базе внедорожного экспедиционного клуба «Поморыч» создал «ООО-шку» и погрузился в ее развитие вместе с подвижниками из сообщества любителей культуры, старины и истории. Второе высшее образование по Президентской программе, постоянное самообразование и саморазвитие позволили совмещать два этих направления. Особенно помогло изучение «Тайм-менеджмента», без которого, по убеждению Николая, просто невозможно грамотно планировать и вести дела, телефонные звонки, встречи, деловую переписку, даже соблюдая принцип приоритетности.

В кругу забот его небольшой компании - организация и сопровождение групповых и индивидуальных (1-2 человека) туров по Архангельской области. По масштабам – микро-, индивидуальный и эксклюзивный туризм, например, на Пинежье, Кенозерье или труднодоступные территории, где сохранилось исконно Северное уникальное деревянное зодчество. Тем не менее география этим не ограничивается, так как в нашей области много мест, в которых есть что посмотреть, приобщившись к истории, традициям Русского Севера, провести время наедине с природой и в кругу друзей. На Открытом Севере комфортно туристам не только из числа молодежи, но и людям «Серебряного возраста». И эта, особая, для Николая категория.

«Серебряный возраст» - одно из перспективных направлений

«Социальное предпринимательство – это не благотворительность, тем не менее оно не подразумевает высокой рентабельности, хотя по «нолям» мы не работаем, небольшая прибыль есть, - говорит Николай Романовский. – В наши группы «Серебряного возраста» входят люди от 50 до 65 лет, имеющие средний достаток. Большой процент составляет интеллигенция. Для них мы создаем такие условия, чтобы отдых был с приятной усталостью и массой позитивных впечатлений. Поэтому с поставщиками услуг для наших клиентов, а это гостевые дома, места питания, трансфер, мы учитываем возрастной аспект. Например, прокладывая экскурсионный маршрут, в нем необходимо закладывать наличие мест, где можно присесть, отдохнуть, что-то созерцать, поразмышлять и т.п. Эти наши клиенты готовы терпеть некоторые неудобства в силу особенностей нашего региона, а также в силу невысокой стоимости тура – 2-3 тысячи в сутки».

По его словам, этой категории туристов необходимо в первую очередь общение, повышенное внимание и это полностью совпадает с жизненными принципами социального предпринимателя, его жизненной философией. Есть в турах для туристов «Серебряного возраста» от Николая Романовского и своя изюминка. «Мы даем им возможность прикоснуться к тому, что происходило и зарождалось в годы их молодости, тем самым давая возможность предаться прекрасным воспоминаниям, положительным эмоциям и это дает им почувствовать себя моложе, дает мощный заряд энергии и они очень довольны этим состоянием своей души», - говорит Николай.

Несмотря на небольшой поток туристов как своих «родных», так и гостей из столичных центров, в команде «Поморских Экспедиций» рассматривают разные варианты расширения бизнеса. При этом практически во все направления включают социальную составляющую – это их кредо.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области», Сегодня 11:21

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