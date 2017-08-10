Архангельские поисковики в Карелии нашли останки 55 бойцов Красной Армии

Архангельские поисковики вернулись из экспедиции под названием «Лоймола 2017». Поисковые работы проходили в одном из районов республики Карелия по местам боев советско-финляндской войны. Удалось поднять останки 55 бойцов и командиров Красной Армии.

Председатель Архангельского регионального отделения «Поисковое движение России» Елена Недзвецкая отметила, что в ходе работ поисковики наткнулись на неизвестное санитарное захоронение.

«В экспедиции «Лоймола -2017» принимали участие поисковики из Архангельской области, Сыктывкара, Петрозаводска, Ростовской области. Всего порядка 70 человек. Поисковые работы в этом районе обязательно будут продолжены, так как за мемориальной зоной обнаружено еще несколько захоронений периода советско- финляндской войны», - сказала Елена Недзвецкая.

На несколько дней участниками экспедиции стали сотрудники регионального центра патриотического воспитания, а также руководитель военно-патриотического клуба «Орден» Светлана Власова. Останки поднятых поисковиками бойцов временно захоронены за мемориальной зоной «Коллас-ярви», расположенного в Карелии. Поисковики рассчитывают, что в следующем году в рамках очередного поискового сезона власти республики Карелия примут решение о создании воинского мемориала, где будут захоронены поднятые бойцы Красной Армии.

Итоги поискового сезона будут подведены в День неизвестного солдата 3 декабря 2017 года на закрытии областной вахты памяти.

Напомним, поисковая экспедиция начала свою работу в Суояровском районе Республики Карелия 1 августа 2017 года. За несколько лет проведения поисковых работ удалось поднять и захоронить останки более 200 погибших бойцов Красной Армии. Большинство из них – уроженцы-призывники Архангельской области, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".