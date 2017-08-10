В Архангельске вновь пройдёт фестиваль красок

26 августа на парковке развлекательного комплекса «М33» с 15:00 развернется интерактивная площадка Дома молодежи.

Все желающие могут принять участие в соревнованиях по лазертагу от Клуба «К-7», посмотреть выступления воздушно-силовой атлетики «Крылья», посетить мастер-классы от клуба боевых искусств «Северный волк».

Архангельский центр медицинской профилактики проведет открытий лекторий «Делись рецептом!», который так полюбился горожанам за это лето. Максим Родионов из Стрелкового Клуба «B.U.L.A.T.» расскажет о себе и поделится любимым рецептом.

Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений. Для участников выступят популярные архангельские ди-джеи: DJ LAIM, DJ OSIPOFF, DJ OLD SCREW.