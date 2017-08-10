40 лет исполнилось зданию железнодорожного вокзала в Няндоме

Накануне исполнилось 40 лет со дня открытия нового здания жд-вокзала Северной железной дороги в Няндоме. Тогда, 23 августа 1977 года, это стало настоящим праздником для жителей Няндомы.



На открытие собралось руководство Няндомского района, депутаты, строители вокзала, железнодорожники и сами жители. Как писали газеты того времени, здание из стекла и бетона обошлось в 1 миллион рублей и вызвало восхищение пассажиров.

По воспоминаниям старожилов, здание вокзала, построенное еще при Савве Мамонтове в конце 19 века, располагалось в 500 метрах от нынешнего вокзала. К моменту открытия нового вокзала мамонтовский вокзал обветшал и стал непригодным для эксплуатации, до наших дней оно не сохранилось.

Сегодня вокзал Няндома в сутки принимает и отправляет, в среднем, 32 пассажирских и 6 пригородных поездов. Через здание вокзала каждый день проходит более 600 человек. К услугам пассажиров - зал ожидания, билетные кассы, санитарные комнаты, буфет. Для тех, кто хочет отдохнуть с дороги в более комфортных условиях, оборудованы комнаты дополнительного отдыха со спальными местами.