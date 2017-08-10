Отряд спецназа регионального УФСИН отметил 26-й день рождения

Отряды спецназа начали появляться в уфсин в начале 90-х, когда в колониях и тюрьмах участились случаи массовых беспорядков с захватами заложников. 19 августа 1991 боевой отряд «Сивуч» появился в нашем регионе. Сегодня в его рядах свыше 70 человек.

Иван Агафонов в отряде с момента основания. Были и командировки на Северный Кавказ в горячие точки и контртеррарестические учения. Работа всегда сопряжена с риском для жизни: не предугадаешь, что может быть на уме у бунтовщика. Зато каждый шаг бойцов спецназа выверен и четок. Хоть и делать эти шаги порой нелегко.

"Если экипировку взять и положить на весы, то килограмм тридцать получится, включая автомат, пистолет, боеприпасы, противогаз и т.д.", - делится Иван Агафонов.

Противник может быть вооружен и очень опасен, поэтому амуниция у наших бойцов должна быть соответствующая. Например, бронированный щит весит 38 кг. Он может отразить даже снайперскую пулю и имеет шестой - высший класс защиты.

Физическая подготовка обязательный и ежедневный пункт в распорядке дня спецназовцев. Впрочем, здесь не только мышцы укрепляют, но и сознание подрастающего поколения - проводят для школьников уроки мужества.

"Мы большое внимание уделяем патриотическому воспитанию молодежи - приглашаем в гости к себе, ходим к детям. Рассказываем о службе, пропагандируем здоровый образ жизни для сильных ребят", - рассказывает Андрей Савицкий, заместитель начальника отдела специального назначения УФСИН России по АО.

Сильные ребята и в день рождения своего отряда на боевом посту. А в сентябре "Сиуч" отправится в Сочи, но не бархатный сезон манит ребят. Наши бойцы будут участвовать в масштабной тренировке на базе учебного центра УФСИН России.