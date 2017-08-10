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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/23/52489.html

Общество

Котласские школьники заняли третье место на всероссийском турнире по киберспорту

Котласские школьники заняли третье место на всероссийском турнире по киберспорту
Подошёл к концу первый летний чемпионат по киберспорту, в котором участвовали школьники 550 учебных заведений России. Состязания проходили в шести играх: Dota2, World of Tanks, Hearthstone, League of Legends, Overwatch и FIFA 17.

В командных дисциплинах могли поучаствовать сборные из 5-6 учащихся одной образовательной организации. В тройке победителей в игре World of Tanks оказались ученики школы № 4 из Котласа, завоевавшие «бронзу». 

Ребята считают, что оказаться в лидерах им помогли такие важные в киберспорте качества как командная работа, тренировки, скорость реакции и стратегическое мышление.

Многие победители «Битвы школ» отметили, что в будущем хотели бы стать профессиональными киберспортсменами. Ведь на сегодняшний день киберспорт – одна из самых быстроразвивающихся индустрий в мире. Всё большую популярность он завоевывает и в России. У игроков всё, как у настоящих спортсменов: специальный режим, тренировки по графику, теоретические и тактические занятия. На крупных мировых турнирах они могут выиграть до нескольких миллионов долларов. А чемпионом мира можно стать уже к 16 годам, сообщают организаторы кибертурнира.

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