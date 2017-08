Котласские школьники заняли третье место на всероссийском турнире по киберспорту Подошёл к концу первый летний чемпионат по киберспорту, в котором участвовали школьники 550 учебных заведений России. Состязания проходили в шести играх: Dota2, World of Tanks, Hearthstone, League of Legends, Overwatch и FIFA 17. В командных дисциплинах могли поучаствовать сборные из 5-6 учащихся одной образовательной организации. В тройке победителей в игре World of Tanks оказались ученики школы № 4 из Котласа, завоевавшие «бронзу». Ребята считают, что оказаться в лидерах им помогли такие важные в киберспорте качества как командная работа, тренировки, скорость реакции и стратегическое мышление. Многие победители «Битвы школ» отметили, что в будущем хотели бы стать профессиональными киберспортсменами. Ведь на сегодняшний день киберспорт – одна из самых быстроразвивающихся индустрий в мире. Всё большую популярность он завоевывает и в России. У игроков всё, как у настоящих спортсменов: специальный режим, тренировки по графику, теоретические и тактические занятия. На крупных мировых турнирах они могут выиграть до нескольких миллионов долларов. А чемпионом мира можно стать уже к 16 годам, сообщают организаторы кибертурнира. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 13:44