Добролюбовка приглашает на встречу, посвященную арт-объектам "Тайболы"

Докладчики-рассказчики с удовольствием поделятся впечатлениями и постараются ответить на все вопросы, касающиеся особенностей творческого времяпровождения в формате опен-эйр.

Фотограф и дизайнер АОНБ им. Н. А. Добролюбова Екатерина Чащина входила в число организаторов «Тайболы», а живописец, Александр Менухов (г. Северодвинск) с честью нес нелегкие обязанности главного художника фестиваля.

Екатерина и Александр расскажут об арт-объектах «Тайболы». В этом году традиционный конкурс этих удивительных конструкций назывался «Объект созерцания». Его участники, в числе которых был сам Илья Кузубов, отец-основатель фестиваля, созидали разнообразные скульптуры из дерева и других экологичных материалов. В этом году перед мастерами стояла задача воплотить в жизнь идеи функциональных и интерактивных объектов: малые архитектурные формы, скамейки, качели, навесы от дождя и солнца и т. д.

Северный арт-фестиваль «Тайбола» - самый масштабный молодежный фестиваль лета. В этом году он назывался «Восход полярного солнца» и прошел в Архангельской области пятый раз, с 7 по 9 июля. Фестиваль хорошо известен далеко за пределами Поморья - это заслуга его создателя Ильи Кузубова. В копилке «Тайболы» семь федеральных наград, в том числе победа на конкурсе «Я – гражданин» Общественной палаты РФ (2015) в номинации «Лучший городской проект».

Ежегодно участие в фестивале принимают тысячи человек. «Тайбола» - это гостеприимная творческая площадка: на ней выступают музыканты, приезжают иностранные артисты и международные коллективы. Одно из самых активных направлений «Тайболы» - это локация мастер-классов, в 2017 их было около 30.

«Тайбола» - территория искусства» станет нашей второй встречей из цикла «Культ путешествия» - открытого клуба любителей арт-туризма, ориентированных на познавательный отдых. Это сообщество тех, кто не мыслит своих отпускных маршрутов без экскурсий и походов по музеям, картинным галереям, театрам, паркам и другим объектам искусства и культуры.