В детсадах Архангельска мансарды переоборудуют в помещения для размещения групп

Глава Архангельска Игорь Годзиш побывал в детском саду №140 в Соломбале, где планируется на третьем этаже в мансардном помещении открыть две новые группы.

Для размещения групп для детей старшего возраста из резервного фонда города выделено порядка 447 тысяч рублей на выполнение капитального ремонта и работ по обследованию помещений третьего этажа.

- Сейчас детский сад посещают 280 детей, а если отроются две новые группы, то их количество возрастет на 50. Эти группы очень нужны, ведь востребованность в нашем округе в дошкольных учреждениях большая, - отметила заведующая учреждения Светлана Ажгихина. – Мы планируем при обустройстве групп сохранить дополнительные помещения, где будут проводится занятия с детьми.

Разработкой документации будет заниматься ООО «Гиппроект». По словам руководителя Игоря Палкина на обследование и разработку проектно-сметной документации помещений потребуется порядка двух месяцев.

- Сейчас в здании начинается предпроектное обследование. Для города проект очень важный – мы расширяем возможности существующего детского сада, - подвел итог поездки Игорь Годзиш. – И жителям близлежащих домов не придется далеко возить ребенка в детский сад. Всего в городе 20 садов с мансардными помещениями, все они обследуются, и будет принято решение о возможности их модернизации. По предварительным подсчетам это в два раза дешевле, чем строить новый детский сад.

В период подготовки учреждения к новому учебному году в детском саду выполнены косметические ремонты в группах, отремонтированы тепловой узел и водомерный, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.